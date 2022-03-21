Оккупанты предложили "сдать" Мариуполь и нарвались на жестую ответку

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Оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России", - написал он в Facebook.

По словам Андрющенко, местной власти "дали время" до утра, чтобы сформировать ответ.

"И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х#й вам, а не Мариуполь", - написал советник мэра.

В свою очередь вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может.

"Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор", - заявила Верещук в комментарии изданию "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что оккупанты 19 марта снова обстреляли Мариуполь – они сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города. В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев – в основном это женщины, дети и пожилые люди. Здание разрушено, а под завалами всё еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Также сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя силой вывозят в Российскую Федерацию. При этом у людей забирают паспорта.

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