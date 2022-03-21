Оккупанты предложили "сдать" Мариуполь и нарвались на жестую ответку

Ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может, подчеркнула Ирина Верещук.
Оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России", - написал он в Facebook.
По словам Андрющенко, местной власти "дали время" до утра, чтобы сформировать ответ.
"И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х#й вам, а не Мариуполь", - написал советник мэра.
В свою очередь вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может.
"Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор", - заявила Верещук в комментарии изданию "Украинская правда".
Ранее сообщалось, что оккупанты 19 марта снова обстреляли Мариуполь – они сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города. В здании школы прятались от постоянных обстрелов 400 мариупольцев – в основном это женщины, дети и пожилые люди. Здание разрушено, а под завалами всё еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Также сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя силой вывозят в Российскую Федерацию. При этом у людей забирают паспорта.
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