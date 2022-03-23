В Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флота

ВСУ ликвидировали офицера РФ / Нацполиция

Оккупанты продолжают атаковать Мариуполь. Но 22 марта ВСУ ликвидировали там командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Отмечается, что это уже пятый убитый под Мариуполем военный такого уровня.

"В течение суток бойцы ПВО сбили 6 российских самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет. Всего за время войны украинские военные уничтожили 105 самолетов РФ, что составляет отдельную воздушную армию", - сообщил в обращении советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Читайте также"Россия может усилить бомбардировки": в CNN дали прогноз войны в Украине на следующую неделюТакже, по его словам, трудная ситуация остается в Чернигове.

"Там сейчас нет водо, электро и газоснабжения. Военные удерживают оборону. Обеспечиваются гуманитарные коридоры. Чернигов еще сразится и я думаю, что врагу не удастся не то, чтобы его взять, а даже приблизиться к городу", – добавил Арестович.

Напомним, издание CNN пообщалось с экспертами и выделило пять вещей, на которые стоит обратить внимание в ближайшие недели.

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