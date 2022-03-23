"Россия может усилить бомбардировки": в CNN дали прогноз войны в Украине на следующую неделю

Война в Украине - прогноз / УНИАН

Война России в Украине длится уже почти месяц. Однако продвижение ее войск к некоторым ключевым городам, включая столицу Киев замедлилось. Это свидетельствует о том, что нападение России на Украину идет не по плану. Однако страна-агрессор продолжает использовать свою авиацию для уничтожения городов и нацеливания на мирных жителей, чтобы подтолкнуть Украину к подчинению.

Издание CNN пообщалось с экспертами и выделило пять вещей, на которые стоит обратить внимание в ближайшие недели.

1. Россия может усилить бомбардировки

Эксперты предупреждают, что чем больше Россия будет наносить удары по земле, тем больше вероятность того, что она активизирует свою кампанию воздушных бомбардировок и использование другого оружия "противостояния", которое подвергает российских солдат меньшей опасности.

"У России все еще есть возможности и резервы, и будет наблюдаться всплеск интенсивности, поскольку она будет пытаться ввести больше войск", - сказал выдающийся научный сотрудник Института национальных стратегических исследований Университета национальной обороны США Джеффри Манкофф.

Кроме того, в недавнем обновлении министерства обороны Великобритании говорится, что Россия стягивает войска со всей страны , вплоть до Тихоокеанского флота. Он также стягивает боевиков из Армении и частных военных компаний, сирийцев и других наемников.

"Конечно, будет больше войск и другого оборудования и помощи, но есть момент, когда будет трудно поддерживать такой оперативный темп, особенно цифры, которые мы слышали о обоих с точки зрения человек и материальные потери, когда это превышает возможности пополнения запасов", - сказал Манкофф.

2. Пока внимание сосредоточено на Киеве, Россия может попытаться окружить украинских боевиков на востоке. Так как публичное оправдание страны своего вторжения является явной пропагандой, вполне вероятно, что Россия, по крайней мере, пытается поглотить часть восточной Украины. Такие районы, как Донецкая и Луганская области, входящие в состав Донбасса, контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, и, хотя амбиции России могут выходить за пределы Донбасса, они, вероятно, по-прежнему находятся в центре внимания.

В то время как большое внимание уделяется наступлению России на Киев, большая часть украинской армии остается возле Донецка и Луганска, где они сгруппированы в рамках Операции объединенных сил (ООС). Движение российских войск свидетельствует о том, что они пытаются окружить ООС по трем направлениям, и это, вероятно, является основным направлением деятельности России.

"Южный военный округ - в Донецке, Луганске, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе - это лучшие части в российской армии. И они всегда работают. Они предназначены для борьбы с НАТО", - сказал аналитик-исследователь из Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс.

Таким образом, силы, которые были вовлечены в окружение Киева, позволяют предположить, что это была цель, которую либо Россия считала легко достижимой, либо они переоценили возможности этих сил. Так что это отчасти приводит к выводу, что окружение Киева Украинские войска в ООС являются частью цели, которую Россия стремится достичь. И передвижения российских войск, кажется, действительно предполагают, что это так.

"Если мы посмотрим на эти карты, станет ясно, что российские войска на самом деле далеко продвинулись вглубь очень большой страны. Они взяли довольно много городов, так что теперь под властью России проживает намного больше украинских граждан, чем было три несколько недель назад", - добавил эксперт.

Читайте такжеНазван город, который Россия атакует с новой силой - расследователь Bellingcat3. Будет больше разговоров о переговорах

Один из сценариев заключается в том, что война на Украине может стать затяжным конфликтом. Вполне вероятно, что Россия потеряла значительное количество солдат, оружия и техники в войне, и хотя в прошлом она участвовала в затяжных конфликтах, она не захочет оставлять этот конфликт с полностью уничтоженной армией.

Переговоры - это та область, где все выглядит немного многообещающе, потому что и Россия, и Украина заявили на прошлой неделе, что они движутся к реальной предметной дискуссии, а не к тому, чтобы Россия просто выдвинула ультиматум.

Российские официальные лица заявили, что их требования включают в себя отказ Украины от вступления в НАТО, демилитаризацию и принятие "нейтрального" статуса, как у Австрии и Швеции. Но условия того, что это значит для Украины, должны быть согласованы.

Многие эксперты предполагают, что Россия попытается отрезать части восточной Украины.

"Обсуждать будет болезненно, если только не станет возможным, чтобы западная помощь, как военная, так и гуманитарная, поступала в Украину в достаточных объемах, чтобы действительно переломить ситуацию против продвижения России. Если вопрос заключается в том, кто может вложить больше ресурсов и вынести большую боль, чтобы одержать победу, то у России есть послужной список причинения значительного экономического ущерба себе и страданий собственного населения для ведения войн", - добавили эксперты.

Кроме того, в США считают, что Россия пойдет на эскалацию войны, применив химическое оружие.

4. Возможны массовые "депортации" украинцев в Россию

Украинские официальные лица говорят, что людей принудительно увезли в Россию.

"У России есть история жестоких и жестоких репрессий против мирных жителей в любом районе, когда имеет место какое-либо движение сопротивления. Она уже перешла к депортации людей из Мариуполя в отдаленные районы России, что прямо из сценария России 20-го века для решения этих проблем", - добавили эксперты.

5. Миллионы украинцев могут сбежать

Уже более 3,5 млн украинцев покинули страну. Большинство из них женщины и дети, а это означает, что семьи также распадаются. Прошлые войны показывают, что беженцы часто никогда не возвращаются в свои родные страны. Так часто возвращаться не к чему.

"Если мы посмотрим на исторические авторитарные режимы, которые плохо себя проявляют в военной обстановке, то впоследствии они не склонны менять свое поведение в положительную сторону. нейтральный, просто уходите", русские могут сказать: "Нет, вы должны отдать нам Донецк и Луганск. Это может быть терпимо для Украины, возможно, для того, чтобы остановить войну", - отметили аналитики.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.

Читайте также: