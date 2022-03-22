Песков заявил, что "спецоперация" идет по плану и назвал требования Кремля к Украине

Песков назвал требования России к Украине / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.

По его словам, в интервью телеканалу CNN, "никто с самого начала не думал, что она займет пару дней".

Песков отметил, что Россия хочет, чтобы "Украина из центра русофобии превратилась в нейтральную страну".

Также он продолжил утверждать, что армия Путина "атакует только военные объекты и не наносит ударов по гражданским объектам".

Между тем, спикер Путина озвучил требования к Украине - это признание Крыма частью России и независимость "Л/ДНР".

Читайте такжеКогда закончится война в Украине: астролог назвала опасный период и дату затишья на фронтеНапомним, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейль отреагировал на полномасштабную войну России в Украине. Он назвал это "концом для Путина".

Смотрите видео, в котором президент Украины Владимир Зеленский рассказывает о переговорых с Россией.

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