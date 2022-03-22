"Война в Украине предвещает конец Путина": немецкий политик назвал причину

Владимир Путин / Reuters

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейль отреагировал на полномасштабную войну России в Украине. Он назвал это "концом для Путина".

"Я считаю, что эта война предвещает конец Путина", - сказал Клингбейль.

Он аргументировал свои слова тем, что в ближайшем окружении Путина, в его аппарате безопасности, в армии и правительстве начинает разрушаться поддержка лидера, пишет Bild.

Кроме того, политик подчеркнул, что политические процессы "будут проходить очень быстро".

Также, по словам Клингбейля, главным является работу над тем, чтобы "жестокие убийства в Украине были немедленно прекращены".

"Я не вижу, что в какой-то момент мы снова будем за столом переговоров с Владимиром Путиным и вести нормальный диалог. Это время прошло!" - подчеркнул лидер СДПГ.

Клингбейль добавил, что экономические санкции, поставки оружия Украине и отказ стран от использования российской энергетики сильно ударят по Путину, так как он ожидал настолько единой реакции Запада на жестокое вторжение в нашу страну.

Читайте такжеУ США есть доказательства нацеленной атаки армии Путина по мирным объектам УкраиныНапомним, в ОП заявили, что Европа должна адекватно оценивать риски и последствия военной агрессии России.

Смотрите видео о реакции Путина на западные санкции.

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