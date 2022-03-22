"Путин может напасть на другие страны": в ОП призвали Европу адекватно оценивать риски войны РФ

Подоляк рассказал о планах РФ / ОПУ

Европа должна адекватно оценивать риски и последствия военной агрессии России. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Такое заявление он аргументировал тем, что президент РФ Владимир Путин после полномасштабного вторжения в Украину может напасть и на другие страны.

В Telegram-канале Подоляк опубликовал подборку заявлений российских пропагандистов и политиков, в которых они говорится о военных планах РФ и угрожали странам НАТО (в том числе ядерным оружием).

"Европе самое время осознать, что война против Украины – это только начало большого захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же российская пропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", – написал Подоляк.

Читайте такжеУ США есть доказательства нацеленной атаки армии Путина по мирным объектам УкраиныНапомним, в Оболонском районе столицы Украины во вторник,22 марта, в результате обстрела загорелся грузовик и два здания.

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