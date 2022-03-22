В Киеве оккупанты нанесли удар по району Оболонь / ГСЧС

В Оболонском районе столицы Украины во вторник,22 марта, в результате загорелся грузовик и два здания. Об этом сообщили в Facebook представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение об этом поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10. Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 – ликвидировали... Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Согласно данным столичных властей, в Киеве уже более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов ‒ с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.

Сообщалось, что в результате обстрела восемь человек погибли.