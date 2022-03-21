Вражеский обстрел ТРЦ в Подольском районе Киева: восемь человек погибли

В результате ракетного обстрела 20 марта разрушен ТРЦ / Фото ГосЧС

Вечером 20 марта вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района Киева.

В результате вражеских обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили, сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным, восемь человек погибли. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление.

На месте попадания ракеты вспыхнул пожар / Фото ГосЧС

Проводится расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Замглавы КГГА Николай Поворозник добавил, что в результате ракетного удара по ТРЦ 6 домов повреждены (3 из них больше непригодны к жизни), также пострадали 2 школы и 2 детских садика.

Как сообщал Главред, поздно вечером, 20 марта, российские войска снова обстреляли Подольский район Киева. Пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра.

Сначала сообщалось, что погибли четыре человека.

Судя по фото с места обстрела, ТРЦ сложился, как карточный домик:

А так выглядят последствия вчерашнего вражеского обстрела ТРЦ в Подольском районе Киева:

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