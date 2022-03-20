"Освободители" захватили в плен гуманитарную колонну на Харьковщине

Военные РФ захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.
Военные РФ захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанскув Харьковской области. Украинская сторона делает все возможное, чтобы освободить людей, сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В составе колонны так же были и скорые, автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом. Как только они проехали окружную нашу и направлялись дальше на временно неподконтрольную территорию, то связь прервалась. И мы вот несколько часов пытаемся с Офисом президента и Ириной Верещук установить их местонахождение. По трекерам GPS мы понимаем, что эта колонна сейчас находится у оккупационных войск", - заявил Синегубов.
Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук назвала имена людей, находящихся в плену российских военных:
- Кашкаров Артем-водитель скорой;
- Бурда Артем-врач;
- Гончаренко Владислав-водитель;
- Позень Павел-водитель;
- Корнейко Павел-водитель;
- Маслов Александр-водитель.
"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей",- добавила Верещук.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
Читайте также:
- Мера Мелитополя освободили из вражеского плена
- Стало известно, как мэра Мелитополя вытащили из плена
- "Никуда мы не звонили": мать агрессора отказалась бороться за сына, попавшего в украинский плен