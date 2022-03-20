"Освободители" захватили в плен гуманитарную колонну на Харьковщине

Орки захватили в плен гуманитарный колонну

Военные РФ захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанскув Харьковской области. Украинская сторона делает все возможное, чтобы освободить людей, сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В составе колонны так же были и скорые, автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом. Как только они проехали окружную нашу и направлялись дальше на временно неподконтрольную территорию, то связь прервалась. И мы вот несколько часов пытаемся с Офисом президента и Ириной Верещук установить их местонахождение. По трекерам GPS мы понимаем, что эта колонна сейчас находится у оккупационных войск", - заявил Синегубов.

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук назвала имена людей, находящихся в плену российских военных:

Кашкаров Артем-водитель скорой;

Бурда Артем-врач;

Гончаренко Владислав-водитель;

Позень Павел-водитель;

Корнейко Павел-водитель;

Маслов Александр-водитель.

"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей",- добавила Верещук.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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