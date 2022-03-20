Мы им "показали дулю" и просто уничтожаем: Арестович назвал мечту Путина

Владимир Путин / Reuters

В России надеялись быстро захватить Украину и ее территории, однако это не удалось. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что мечта Путина – забрать себе эту "несчастную маленькую страну", как он считал, но россияне нас не могут уничтожить, это нереальная мечта даже для Путина.

Арестович говорит, что Россия и сейчас эту цель ставит и считает Украину – маленькой несчастной страной, у которой нет армии и мощной промышленности, потому что многие украинцы ездят на заработки в Москву.

"Они думали, что мы ничего не сможем с этим поделать. Но россияне просчитались, потому что там много лжи и не хватает гражданской силы сказать правду… Они хотят, чтобы мы были слабыми и несчастными, чтобы они постепенно нас поглотили", – сказал Арестович, передает 24 канал.

По его словам, уничтожить разово с помощью военной операции РФ нас не может, потому что "с 200-тысячным войском, которое они отправили, нельзя нападать на 32 Чечни одновременно, которой есть территория Украины".

Алексей Арестович добавил, что оккупанты хотели нас демилитаризовать, но мы им "показали дулю" и уничтожаем на поле боя.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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