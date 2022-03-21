Погибшие и пострадавший: стало известно, к чему привел обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве

Спасатели отмечают, что на месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человек личного состава.
В Подольском районе столицы Украины в результате обстрела российских оккупантов погибли четверо людей, а один человек получил травмы. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева.
В 02:18 пожар спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 квадратных метров. Ликвидация возгорания продолжается.
"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", - сообщают в ГСЧС.
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Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.