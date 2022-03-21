Погибшие и пострадавший: стало известно, к чему привел обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве

Стало известно, к чему привел обстрел оккупантами ТРЦ в Киеве / ГСЧС

В Подольском районе столицы Украины в результате обстрела российских оккупантов погибли четверо людей, а один человек получил травмы. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева.

В 02:18 пожар спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 квадратных метров. Ликвидация возгорания продолжается.

"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется", - сообщают в ГСЧС.

Читайте такжеВозможна блокада и террористические акты: сможет ли враг штурмовать Киев и к чему стоит готовиться

Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.