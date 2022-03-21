Мощные взрывы в Киеве: что известно о жертвах и разрушениях

/ Facebook/kyivpatrol

В результатце мощных взрывов, прогремевших в Киеве в воскресенье вечером, 20 марта, погиб человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время – один погибший. Все службы – спасательные, медики, полиция – работают на месте. Информация уточняется", – написал он.

Как уточнили в Патрульной полиции, на месте взрыва работают медики, спасатели и полиция.

/ Facebook/kyivpatrol

"В Киеве прогремело несколько взрывов. На месте работают медики, спасатели и полиция", - добавили в Патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве поздно вечером, 20 марта, российские войска вновь обстреляли Подольский район.

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