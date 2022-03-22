У США есть доказательства нацеленной атаки армии Путина по мирным объектам Украины

/ УНИАН

У США есть четкие доказательства того, что российские военные целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Как пишет CNN, данные действия агрессора расцениваются как военное преступление.

По словам высокопоставленного чиновника американского оборонного ведомства, администрация американского президента Джо Байдена способствует предоставлению доказательств для расследований против России в отношении ее военных преступлений.

"Администрация будет помогать предоставлять доказательства многочисленным расследованиям, которые ведутся, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и преднамеренных атак на гражданские объекты и население Украины", - заявил чиновник.

Читайте такжеПланировал свадьбу и умер на руках у невесты-именинницы: армия Путина убила украинского актераНапомним, в Оболонском районе столицы Украины во вторник,22 марта, в результате обстрела загорелся грузовик и два здания.

На кадрах видео показаны обстрелы Марьинки - враг также целился по мирным объектам.

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