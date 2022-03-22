В Белом доме резко отреагировали на возможное решение Китая помогать РФ/ Reuters

В Белом доме рассказали, как будут вести себя и США, и союзники, в случае если Китай будет поставлять оружие России.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, во время заграничной поездки в Брюсселе (речь идет о саммите НАТО, который состоится 24 марта - ред.) президент США Джо Баден будет обязательно консультироваться о потенциальном участии Китая о прекращении войны в Украине, пишет CNN.

Также отмечается, что Байден провел переговоры с членами НАТО и ЕС по решению военных действий в Украине.

Читайте такжеУ США есть доказательства нацеленной атаки армии Путина по мирным объектам Украины"Он проконсультируется с НАТО. Он также сделает это, когда обратится к 27 лидерам Европейского Союза, поскольку ЕС проводит саммит с Китаем. Поэтому в четверг Соединенные Штаты и наши европейские партнеры смогут тесно координировать свое мнение по поводу нашего послания. Мы верим, что мы на одной стороне с нашими европейскими партнерами, и мы будем говорить по этому вопросу единственным голосом", - добавил Салливан.

Напомним, в ОП заявили, что Европа должна адекватно оценивать риски и последствия военной агрессии России.

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