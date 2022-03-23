Назван город, который Россия атакует с новой силой - расследователь Bellingcat

Кремль будет атаковать Украину с новой силой / УНИАН

Провал планов президента РФ Владимира Путина по Украине и огромные потери России снизили интенсивность атак на украинские города, в частности, и Мариуполь.

Но расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что не стоит заблуждаться на этот счет. По его словам, Кремль использует передышку для накопления новых сил. И вскоре начнет с удвоенной жестокостью атаковать этот же город с целью полного захвата.

"Так выглядит, что эта передышка будет продолжаться еще 2-3 дня. Называть ее передышкой жестоко, потому что в то же время умирают люди, но с военной точки зрения это именно это. Ожидаю, что через 2 дня будет очень сильная попытка реально захватить Мариуполь полностью , а не только ограничить и уничтожать гражданское население. По нашим данным, это задача, которую Путин дал Генштабу, так же, как когда-то было задание взять Киев", - отметил Грозев.

Читайте такжеРоссийские звезды ужасно боятся Путина: Дурнев рассказал о переписке с друзьями из страны-агрессораТакже он рассказал, где именно Кремль берет подкрепление для брошенных на штурм Мариуполя войск.

"Продолжается накопление войск из 41-й и, кажется, из 30-й армии, южной, восточной и центральной армий – чтобы заполнить дыры", – сказал он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.

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