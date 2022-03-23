"Товарищ мразь": руководящий уничтожением Мариуполя генерал РФ грязно оскорбляет подчиненных

Михаил Мизинцев / сайт Минобороны РФ

В Сети опубликовали переговоры генерал-полковник РФ Михаила Мизинцева, который руководит уничтожением украинского Мариуполя.

Соответствующую запись опубликовало Главное управление разведки Министерство обороны Украины. Отметим, что ранее Мизинцев руководил операцией в Сирии, где также уничтожал города, убивал женщин и детей.

На перехваченной записи Мизинцев грязно оскорбляет подчиненных, а также угрожает военным РФ.

"Знакомьтесь, Михаил Мизинцев – генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, моральный урод и один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев. Московский гниляк показывает, почему россия посылает своих солдат на верную смерть как пушечное мясо. Они этих "ублюдков", "мразей", "рож умирающих" и "гаденишей" людьми не считают и используют просто как ресурс", - подчеркнули в Минобороны.

Генерал Мизинцев о подчиненных:

"Ублюдки... Вот он мразь стоит, насупил глазки бычьи, надул глазки и сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне";

"Почему я должен заниматься вашей мразью? Начальник управления, поднимайтесь! Почему у него еще физиономия не изуродована, почему еще ухо не отрезано, почему не хромает этот ублюдок до сих пор!...У него жена есть? Родители у вас есть, товарищ мразь";

"Я ж вам товарищ Матюхин сказал, найти его в реанимации и втолкнуть ему туда разбитую бутылку пива! И все списать на бомжей, бомжи при попытке дележа бутылки пива – замочили".

Что известно о генерале Мизинцеве

Войсками оккупантов, которые взяли в осаду город Мариуполь, что на Донетчине, лично руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев ‒ любимец российского диктатора Путина и бывший командующий российскими оккупационными войсками в Сирии. Об этом написал в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – говорит Геращенко.

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