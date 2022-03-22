Мариуполь уничтожается генералом-любимцем Путина, прославившимся жестокостью в Сирии

Генерал Мизинцев / сайт Минобороны РФ

Войсками оккупантов, которые взяли в осаду город Мариуполь, что на Донетчине, лично руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев ‒ любимец российского диктатора Путина и бывший командующий российскими оккупационными войсками в Сирии. Об этом написал в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – говорит Геращенко.

До того другой советник министра внутренних дел, Вадим Денисенко, говорил, что уничтожается Мариуполь по личному указанию Путина. И именно поэтому он поручил командовать российским оккупационным корпусом своему фавориту Мизинцеву.

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Напомним, ранее портал Business Insider сообщил о том, что успехи украинских военных в уничтожении представителей командования российских агрессоров вызывают удивление западных экспертов, поскольку офицерский состав такого обычно не присутствует на передовой и не берет непосредственного участия в боевых действиях.

"Поскольку дела обстоят плохо, российские генералы вынуждены ехать на фронт, чтобы управлять непосредственно руководить операциями своих войск. Им приходится проводить более тщательный личный надзор, ехать поближе к передовой и таким образом становиться уязвимыми для враждебных действий", – пояснили западные чиновники журналистам.