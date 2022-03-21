Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в Украине

/ Фото Reuters

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус прокомментировал гибель пяти российских генералов (Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев, Андрей Мордвичев, — ред.) за три недели войны в Украине.

Как подчеркнул он в эфире CNN, гибель генералов на поле боя, это действительно редкость.

К примеру, США потеряли всего одного генерала за все время войны в Афганистане и то, это произошло "изнутри". Петреус пояснил, что все погибшие в Украине генералы РФ являются представителя высшего руководящего звена армии.

Говоря о причинах ликвидации российских генералов в Украине он считает, что система управления армии РФ вышла из строя.

Экс-глава ЦРУ допускает, что обезвреживание генералов произошло, поскольку военные ВСУ смогли заглушить средства связи россиян.

Затруднение в общении, а также отсутствие инициативы военнослужащих младшего звена заставляет генералов оставлять свой бронированный транспорт. После чего, меткие украинские снайперы их уничтожают.

Читайте такжеГруз 200 для Новочеркасска и Воронежа: ВСУ уничтожили генерала и полковника РФ

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.

Читайте еще: