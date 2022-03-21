Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в Украине

Военные ВСУ смогли эффективно заглушить средства связи россиян, говорит Дэвид Петреус.
Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус прокомментировал гибель пяти российских генералов (Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев, Андрей Мордвичев, — ред.) за три недели войны в Украине.
Как подчеркнул он в эфире CNN, гибель генералов на поле боя, это действительно редкость.
К примеру, США потеряли всего одного генерала за все время войны в Афганистане и то, это произошло "изнутри". Петреус пояснил, что все погибшие в Украине генералы РФ являются представителя высшего руководящего звена армии.
Говоря о причинах ликвидации российских генералов в Украине он считает, что система управления армии РФ вышла из строя.
Экс-глава ЦРУ допускает, что обезвреживание генералов произошло, поскольку военные ВСУ смогли заглушить средства связи россиян.
Затруднение в общении, а также отсутствие инициативы военнослужащих младшего звена заставляет генералов оставлять свой бронированный транспорт. После чего, меткие украинские снайперы их уничтожают.
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Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.
"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.
"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.
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