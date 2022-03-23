Общие потери РФ в Украине достигают 40 тысяч солдат - НАТО

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Общие потери российской оккупационной армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, рассказал представитель Североатлантического альянса.

По его данным, общие потери, считая с ранеными, пропавшими без вести, а также пленными – могут доходить до 40 тысяч, сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин.

Он подчеркивает, что такие данные были обнародованы на официальном брифинге для журналистов на условиях анонимности

"7 000 – 15 000 российских солдат, вероятно, убиты в Украине, согласно данным НАТО. Общие потери, включая раненых, пленных и пропавших без вести, могут составлять от 30 000 до 40 000 человек", - пишет журналист.

Добавим, что обнародованная информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях Альянса.

Потери РФ в Украине: что известно

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

Читейте еще: