Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии/ Reuters

Российские военнослужащие пытаются штурмом захватить город Славутич (Киевская область). Об этом со ссылкой на официальный Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков", ‒ говорится в тексте.

Кроме того, представители "Энергоатома" говорят, что существует угроза артиллерийского обстрела Славутича со стороны оккупантов.

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Напомним, ранее на захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС велика опасность выброса радиоактивной пыли.

Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

По его словам, вибрация, которая происходит во время движения техники, или военные действия могут повлиять на четвертый энергоблок (который пострадал во время аварии в 1986 году). В нем есть нестабильные конструкции