УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии

24 марта 2022, 15:15

Как сообщают в госкомпании "Энергоатом", на данный момент идет обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков.

Грузовик, оккупант
Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии/ Reuters

Российские военнослужащие пытаются штурмом захватить город Славутич (Киевская область). Об этом со ссылкой на официальный Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков", ‒ говорится в тексте.

Кроме того, представители "Энергоатома" говорят, что существует угроза артиллерийского обстрела Славутича со стороны оккупантов.

Читайте такжеИз Энергодара началась эвакуация, на очереди Сумы и Киевская область – ОП

Напомним, ранее на захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС велика опасность выброса радиоактивной пыли.

Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

По его словам, вибрация, которая происходит во время движения техники, или военные действия могут повлиять на четвертый энергоблок (который пострадал во время аварии в 1986 году). В нем есть нестабильные конструкции

viber
Славутич российское вторжение новости Украины
Реклама
Популярное
На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофойПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофой "Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить Россию"Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить Россию Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодняБомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня

Последние новости

15:47

Оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ 15 тысяч человек - горсовет

15:30

Дом не выдержал и упал на подвал: под завалами в Изюме оказались десятки человек – видеоФотоВидео

15:29

Гороскоп на апрель 2022 года для Дев: риск травм, переезд и беременностьВидео

15:15

Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии

14:54

Зеленский готов ко встрече с Путиным, но не собирается выполнять кремлевские ультиматумы

Реклама
14:38

Когда закончится война: чего Украине не хватает для победымнение

14:34

"Больше не говорите, что наша армия не соответствует стандартам НАТО": Зеленский на саммите АльянсаВидео

14:29

Забирают документы и предлагают переехать на Сахалин: оккупанты насильно депортируют украинцев

14:27

Что делать, если нашли подозрительный предмет – как распознать мину или снаряд – правила безопасности

14:13

Клопотенко в тексте Гимна Украины нашел предсказание, которое сбывается во время войны с русскими

14:06

Россияне испугались своих потерь и переводят войну в затяжную фазу – ОПВидео

13:49

Месяц войны в Украине: в России уже начали шить большой белый флагмнение

13:34

Украине нужна военная помощь без ограничений - Зеленский

13:34

"Мы жили в прекрасном городе, пока вы не пришли": жительница Мариуполя жестко ответила пропагандисту РФВидео

13:21

Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты

12:57

Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине

12:50

Один из районов Киева сейчас в дыму, столицу обстреляли оккупанты

12:42

"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

12:40

Российские пропагандисты опозорились из-за фейка об украинских медалях "За взятие Крыма"

12:30

"Украина в "серой зоне" между Западом и РФ": Зеленский призвал НАТО предоставить самолеты и танкиВидео

Реклама
12:21

Закарпатские предприниматели приобрели для 12 бронированных микроавтобусов для эвакуации украинцев

12:06

Матери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домой

12:03

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

11:52

Украинские бойцы захватили и уничтожили колонну обеспечения оккупантов на севереФото

11:40

Ракеты типа Калибр летели из Черного моря: россияне обстреляли центр Харькова

11:39

Save Ukraine — #StopWar: состоится глобальный концерт-марафон в поддержку Украины

11:38

Как сэкономить на коммуналке: 5 хитростей, которые помогут платить за воду меньше

11:09

Москва заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепелмнение

11:07

Бомбардировка фосфорными снарядами: что делать, первая помощь пострадавшим

11:01

У Путина есть запас прочности и времени, он будет продолжать уничтожать города - советник главы МВД

10:59

Кулеба призвал Евросоюз в принципе не платить России за газ рублями

10:30

Гороскоп на завтра, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньги

10:23

Сгорели еще два судна оккупантов и 3000 тонн топлива со снарядами: детали уничтожения русского корабля в Бердянске

10:12

Этот период войны войдет в историю как "месяц несокрушимости" - Резников обратился к украинцам

10:09

"У россиян наступила агония": оккупанты накрыли Луганщину фосфорными бомбами, много погибших

09:39

Встреча Путина и Зеленского: в РФ назвали условие саммита двух президентов

09:08

Гороскоп для Украины на сегодня: опасность для женщин, похищения, плен и заговор

09:01

Зеленская опубликовала трогательное видео к 29-му дню войны с РоссиейВидео

08:52

Путин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украинемнение

08:48

В Бердянске ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль Орск

Реклама
08:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

08:28

Виллу дочери Путина во Франции разукрасили украинскими флагами

08:26

Зарезана вся семья: в РФ нашли мертвым миллиардера, его жену и двоих детей

08:20

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2022: Ракам – удачные совпадения, Весам – потери, Водолеям – деньги

07:57

Оккупанты строят в Мелитополе военную базу на украинском аэродроме — мэр

07:31

Оккупанты "не знают пределов зла": Зеленский призвал мир поддержать Украину в ее сопротивлении РФВидео

07:16

"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в УкраинеВидео

06:56

В Белом доме разрабатывают сценарии на случай применения Россией ядерного оружия – NYT

06:49

После побега из РФ Пугачева и Галкин с легкостью могут получить израильское гражданство

06:27

Как Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает емумнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять