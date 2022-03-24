Зеленский готов ко встрече с Путиным, но не собирается выполнять кремлевские ультиматумы

Зеленский заявил, что готов ко встрече с хозяином Кремля Путиным / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным, однако не намерен выполнять российские ультиматумы.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам Зеленского, он был готов ко встрече с Путиным на протяжении всех последних лет, когда уже был президентом Украины.

"Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет, хотя раньше Россия и заявляла всему миру, что их нет на нашем востоке. В течение месяца продолжается широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - возможна, но только при условии выхода на какой-то итоговый документ, заявила 24 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны. По его словам, скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами.

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