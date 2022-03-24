Встреча Путина и Зеленского: в РФ назвали условие саммита двух президентов

Встреча Зеленского и Путина возможна при одном условии, заявили в Совфеде РФ / Фото Reuters

Встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - возможна, но только при условии выхода на какой-то итоговый документ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, встреча будет возможна, когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и прийдут к договоренностям, пишет РИА Новости.

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорить", - отметила она.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил 22 марта, что ключевые решения по вопросу завершения войны России против Украины могут быть приняты только на встрече президентов Зеленского и Путина. Подобные переговоры могут стать возможностью для установления мира.

Подоляк добавил, что встреча готовится, страны-партнеры, которые хотят, чтобы война закончилась, заинтересованы в организации диалога.

В свою очередь, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны. По его словам, скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами.

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