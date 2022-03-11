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Встреча Путина и Зеленского: в Кремле допустили саммит двух президентов и назвали условие

11 марта 2022, 13:32

Как заявил Песков, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.

Зеленский, Путин
В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского / Фото Reuters

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключена. Но, по его словам, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.

"Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что "позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков". По его словам, теперь в Москве ждут встречных формулировок.

Как сообщал Главред, 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - сказал он.

Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Вечером 7 марта завершился третий раунд переговоров России и Украины. Как рассказал член украинской делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в переговорном процессе есть небольшое продвижение по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.

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