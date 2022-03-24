"Больше не говорите, что наша армия не соответствует стандартам НАТО": Зеленский на саммите Альянса

Зеленский выступил на саммите НАТО/ Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Североатлантического альянса призвал государства-члены больше никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО – в частности, после героического противостояния защитников Украины российскому вторжению.

В своем выступлении он отметил, что этот месяц войны был очень тяжелым для украинского государства, но оно борется и будет бороться и дальше.

"Единственное, что я от вас требую после такого месяца войны, это просьба ради наших военных – после такой войны против России больше прошу, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО", – подчеркнул украинский президент.

Также он призвал лидеров НАТО помочь Украине вооружением, чтобы она могла эффективнее защищаться. По его словам, Альянс мог бы предоставить хотя бы 1% от имеющихся у НАТО самолетов и 1% от всех танков. Он подчеркнул, что для такого мощного военного объединения это не будет большой потерей, а для Украины поможет бороться с российской агрессией.

"Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам всё то оружие, в котором мы нуждаемся", – подчеркнул глава Украинского государства.

Напомним, Зеленский в выступлении на саммите НАТО подчеркнул: Альянс должен понимать, что Украина сейчас находится в "серой зоне" между Западом и Россией. Наше государство уже ровно месяц героически противостоит российскому вторжению, и его безнаказанно разрушают на глазах всего мира.

Ранее сообщалось, что в США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны.

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