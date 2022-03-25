В Харькове враг ночью обстрелял аэропорт и супермаркет, много погибших и раненых

Оккупанты ночью и утром 25 марта снова обстреливали Харьков / Фото, Reuters

Российские захватчики открыли огонь по Харькову ночью и утром в пятницу, 25 марта. Ночью они обстреляли терминал аэропорта, утром – супермаркет "Метро".

В результате обстрелов всего погибли шесть человек, более 17 получили ранения. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает "Суспільне Харків".

"Харьков ночью также подвергся обстрелам. Общая численность – это 54, это артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы из систем реактивного огня", – отметил Синєгубов.

Как рассказал Синегубов у себя в Telegram, ночью в Харькове и области была зафиксирована повышенная активность вражеских Градов, Ураганов – оккупанты били около 240 раз. Также глава ОВА уточнил, что терминал аэропорта Харькова противник вечером дважды обстрелял из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также в Харьковской области в ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в городе Дергачи Харьковского района.

"От оккупантов пострадали Дергачи: гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие", – отметил Синегубов.

Как рассказали в Дергачевском городском совете, центр города враги обстреляли с беспилотника. Из-за бомбежки один гражданский погиб на месте, по меньшей мере еще один человек получил ранения.

Были повреждены такие здания:

Дергачевский дом культуры,

торгово-офисный центр "Проминь",

отделение "Укрпочты",

некоторые частные дома.

Также была повреждена труба теплотрассы. Часть города Дергачи осталась без отопления.

Кроме этого, по словам Синегубова, были бои под Изюмом, где враг понес значительные потери. Там защитники страны сбили два вражеских самолета.

Из чего стреляют оккупанты

Синєгубов отметил, что враги ночью и утром применяли на Харьковщине и в областном центре преимущественно Грады и Ураганы.

"У нас применены были реактивные системы залпового огня Град, Ураган. Кроме того, Калибр к нам прилетел вчера вечером и попал в жилой центр города Харькова, в исторический центр города Харькова. Так же у нас были авиабомбы, однако благодаря Вооруженным силам Украины вражеская авиация над городом Харьковом пока неактивна. Только разведывательные беспилотные аппараты, которые мы так же уничтожим", – отметил председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли центр Харьков ракетами типа Калибр в ночь на 24 марта. Эти ракеты были выпущены со стороны Черного моря.

Напомним, в оккупированном городке Харьковской области российские захватчики с помощью местных коллаборантов похитили детей, пока их отец отошел за едой.

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