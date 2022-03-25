УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове враг ночью обстрелял аэропорт и супермаркет, много погибших и раненых

25 марта 2022, 10:27

Оккупанты 54 раза открывали огонь по городу.

false
Оккупанты ночью и утром 25 марта снова обстреливали Харьков / Фото, Reuters

Российские захватчики открыли огонь по Харькову ночью и утром в пятницу, 25 марта. Ночью они обстреляли терминал аэропорта, утром – супермаркет "Метро".

В результате обстрелов всего погибли шесть человек, более 17 получили ранения. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает "Суспільне Харків".

"Харьков ночью также подвергся обстрелам. Общая численность – это 54, это артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы из систем реактивного огня", – отметил Синєгубов.

Как рассказал Синегубов у себя в Telegram, ночью в Харькове и области была зафиксирована повышенная активность вражеских Градов, Ураганов – оккупанты били около 240 раз. Также глава ОВА уточнил, что терминал аэропорта Харькова противник вечером дважды обстрелял из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также в Харьковской области в ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в городе Дергачи Харьковского района.

"От оккупантов пострадали Дергачи: гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие", – отметил Синегубов.

Как рассказали в Дергачевском городском совете, центр города враги обстреляли с беспилотника. Из-за бомбежки один гражданский погиб на месте, по меньшей мере еще один человек получил ранения.

Были повреждены такие здания:

  • Дергачевский дом культуры,
  • торгово-офисный центр "Проминь",
  • отделение "Укрпочты",
  • некоторые частные дома.

Также была повреждена труба теплотрассы. Часть города Дергачи осталась без отопления.

Кроме этого, по словам Синегубова, были бои под Изюмом, где враг понес значительные потери. Там защитники страны сбили два вражеских самолета.

Из чего стреляют оккупанты

Синєгубов отметил, что враги ночью и утром применяли на Харьковщине и в областном центре преимущественно Грады и Ураганы.

"У нас применены были реактивные системы залпового огня Град, Ураган. Кроме того, Калибр к нам прилетел вчера вечером и попал в жилой центр города Харькова, в исторический центр города Харькова. Так же у нас были авиабомбы, однако благодаря Вооруженным силам Украины вражеская авиация над городом Харьковом пока неактивна. Только разведывательные беспилотные аппараты, которые мы так же уничтожим", – отметил председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли центр Харьков ракетами типа Калибр в ночь на 24 марта. Эти ракеты были выпущены со стороны Черного моря.

Напомним, в оккупированном городке Харьковской области российские захватчики с помощью местных коллаборантов похитили детей, пока их отец отошел за едой.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Харькова Харьковская область вторжение России
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньгиГороскоп на сегодня, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньги Самые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиакаСамые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиака Астролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупантыАстролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупанты Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статусГороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в ЭнергодареВ США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

Последние новости

10:51

"Теперь их будет видно без тепловизора": оккупанты вырыли окопы в самой зараженной зоне ЧАЭС

10:41

Впервые с начала войны пенсионеры Луганщины получили пенсии – Гайдай

10:36

Для украинского бизнеса в условиях войны полностью перестроят цепочки поставок – МИУ

10:31

"Позади российский танк": добровольцы США сняли видео с разбитой техникой РФ в Украине

10:30

Гороскоп на завтра, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечта

Реклама
10:27

В Харькове враг ночью обстрелял аэропорт и супермаркет, много погибших и раненыхВидео

10:18

Оккупанты бросают технику и бегут из Гостомеля - Арестович

10:13

Как Путин руками кадыровцев пытается поглотить Украину и Беларусьмнение

09:44

Бои в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня: ВСУ под Киевом переходят в контрнаступление – МВД

09:31

Под Киевом взорвалась нефтебаза: обстрел спровоцировал масштабный пожар

09:00

Украина может получить достаточно ПВО, чтобы защитить небо крупных городов - эксперт

08:37

Путин может ударить ядерной бомбой по Польше - экс-командующий силами НАТО в Европе

08:36

Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и крутой вираж судьбы

08:31

Месяц войны в Украине: когда и чем закончится безумие, начатое Путиныммнение

08:13

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньги

08:13

Путин внезапно умер: тезка российского диктатора скончался в зоопарке США

08:11

"Пропагандист года": украинские пограничники потроллили русского, давшего ВСУ наводку на корабли в Бердянске

07:58

Росавиация "слила" планы Путина: война в Украине продлится еще неделю

07:29

Гороскоп здоровья и гороскоп войны в Украине: к чему готовиться и чего опасаться 25 марта

06:59

Удар по кораблям оккупантов в Бердянске: сгорело 20 танков и 45 БТРов - Арестович

Реклама
06:48

Шантаж не сработает: в Еврокомиссии ответили Путину на требование платить за газ в рублях

06:25

Вменяемость на нуле: что получит Путин от продажи газа за рублимнение

06:24

"Виктор, ты знаешь, что в Мариуполе?": Зеленский эмоционально обратился к венгерскому премьеру

06:02

Исключить Россию из G20, а Украину позвать на саммит: Байден выступил с предложением

05:07

Около 60% ракет оккупантов в Украине промазали мимо целей – Reuters

04:34

Оккупанты порой переходят воевать на сторону Украины – разведка

04:27

"Твои гнусные кости я голодным псам скормлю": украинский поэт-песенник жестко пригрозил оккупантамВидео

03:56

В Украине резко ухудшится погода: синоптик назвала дату похолодания и снега с дождем

03:43

Людмила Путина: где прячется единственная официальная жена диктатора и какое обещание он нарушил

03:30

"Не выдержала давки": юная харьковчанка из-за войны начала рожать прямо на границе

02:59

"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ

02:28

Астролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупанты

02:19

Зеленский поблагодарил украинцев за месяц победоносной борьбы с РФВидео

01:55

"Мой шаг к войне с РФ": затопивший яхту путинского олигарха украинский моряк ушел в ВСУ

01:32

Кэтрин Винник объявила о создании благотворительного фонда для помощи украинцам

01:30

ВСУ разбили врага на Харьковщине: потери оккупантов достигают 50%Видео

01:24

Зеленский назвал страшную цифру похищенных оккупантами детей

01:00

"Путин решил удвоить ставку": Джонсон рассказал о планах российского диктатора

00:52

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине и Николаевщине: что известно о последствияхВидео

00:51

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

Реклама
00:42

"Объект, угрожающий российской государственности": оккупанты разграбили квартиру убитой активистки

00:29

"Война не может длиться годами": эксперт назвал сроки вывода всех войск РФ из УкраиныВидео

00:04

"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится войнаВидео

00:00

Враг попал в "огневой мешок": эксперт рассказал о преимуществе ВСУ в боях вокруг КиеваВидео

24 марта, четверг
23:57

У ВСУ стало больше танков, чем до начала войны: в Forbes объяснили феномен

23:40

"Не ели уже два дня, воды чуть-чуть осталось": жители Мариуполя умирают от голодаВидео

23:36

Уехали домой в гробах: под Херсоном пчелы нанесли сокрушительный удар по оккупантам

23:25

"Грохнули кого-то из начальства": в ОП рассказали о новом ударе ВСУ в ЧернобаевкеВидео

23:15

Взрывы в Киевской области: КГГА просит закрыть окна и не выходить на улицуВидео

23:00

"Пусть застрелится": Данилко разнес Путина за войну в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять