В боях за Харьков погиб преподаватель: спасал товарищей из терробороны

Погиб украинский преподаватель

Российские военные уже 25-й день разрушают украинские города и убивают людей. От рук оккупантов погиб преподаватель Харьковского университета, который защищал собственный город, сообщает сайт Харьковского нацуниверситета имени В. Н. Каразина.

Речь идет о Герое Александре Безуглом. Отмечается, что он был доцентом на одном из факультетов вуза, но с началом наступления России присоединился к терроборони.

Александр Безуглый был преподавателем на кафедре регионального управления и местного самоуправления. Он защищал родной Харьков от нашествия войск России. Кроме того, преподаватель организовывал территориальную оборону в самой Харьковской области.

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"Грустно. Мучительная потеря. Ее сейчас трудно понять. Он был Человеком с большой буквы, молодым и полным сил и энергии, образцом преподавательской деятельности и активным общественным деятелем", - говорится на сайте.

Сообщается, что погиб украинский воин еще 2 марта, когда по одному из штабов терробороны Харькова совершили ракетный удар. Он выводил из-под обстрелов собратьев, но сам выбраться не успел.

"Я до последнего момента надеялся, что он жив. Мы постоянно были в поиске. Каждые сутки, час, минутку. Однако несколько дней назад при разборке завалов нашли его тело", - написал товарищ Александра.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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