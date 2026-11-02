РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

Кратко:
- РФ может нанести массированный комбинированный удар в течение следующих двух суток
- Для атаки противник может задействовать до 11 стратегических бомбардировщиков
- Под угрозой находятся западные области, Киев и ещё пять регионов Украины
Россия завершила подготовку к массированному комбинированному ракетному удару по Украине. Атака может произойти в течение следующих 2 суток. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".
Отмечается, что Россия передислоцировала три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья". В течение дня ожидается перемещение ещё как минимум трёх самолётов.
Всего противник может задействовать пять Ту-160 и до шести Ту-95МС. Общий залп, по оценке мониторингового канала, может превысить 70 крылатых ракет Х-101. Вероятными целями называют энергетическую, железнодорожную и гражданскую инфраструктуру западных регионов Украины.
Наибольшая угроза, по информации мониторов, существует для Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областей, в частности их областных центров.
Кроме того, в ходе комбинированной атаки россияне могут применить баллистические ракеты "Искандер-М", РМ-48У из комплексов С-400, ракеты "Циркон" и северокорейские KN-23.
"Под угрозой находятся Житомирская, Киевская области и г. Киев, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области. Цели - энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Как РФ обходит украинскую ПВО
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия использует ударные беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы обходить украинскую ПВО.
По его словам, беспилотники в группе способны создавать собственную сеть связи, через которую ими управляют с территории РФ.
"Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают общую сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что в Винницкой области российский беспилотник попал в территорию общежития профессионального училища в воскресенье, 1 ноября. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки РФ есть погибшие и раненые.
Кроме того, в воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Ровенскую область. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.
Напомним, что в ночь на 1 ноября Россия атаковала Украину 433 ударными беспилотниками, 64 из которых были реактивными Shahed. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 дрон, однако зафиксированы попадания в 16 локациях.
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