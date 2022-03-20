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Зеленский назвал условие, при котором Путин бы не начал войну

20 марта 2022, 17:43

Если Североатлантический Альянс хочет, чтобы Украина стала членом договора, то нужно оказать помощь сейчас.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой президент России Владимир Путин не начал бы войну.

Как заявил президент в интервью изданию CNN, если бы Украина была членом НАТО, вторжения РФ не было бы.

Он призвал Альянс показать свою поддержку Украине и остановить гибель мирного населения.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", - заявил президент.

Зеленский отметил, что, если Североатлантический Альянс хочет, чтобы Украина стала членом договора, то нужно оказать помощь сейчас.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что ежедневно гибнут люди. Но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет - вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности", - подчеркнул глава государства.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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