Я готов к переговорам с Путиным, но в случае их провала - третья мировая война, - Зеленский

Зеленский допустил провал переговоров с Путиным и рассказал о последствиях / commons.wikimedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путины, который развязал войну в Украине.

Но их провал будет означать начало третьей мировой войны, заявил Зеленский в интервью CNN.

"Я готов к переговорам с ним (Путиным). Я был готов в последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну. Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность разговаривать с Путиным. Но если эти попытки не удадутся, это означает третью мировую войну", - считает Зеленский.

Президент также призвал продолжить переговоры с РФ, предупредив, что в противном случае потери России будут огромными.

Читайте такжеПутин не будет соглашаться на переговоры еще неделю-две – Денисенко"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встретиться. Пора поговорить. Пора восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины", - отметил президент Украины.

Переговоры России и Украины

19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.

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