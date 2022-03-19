Россия лжет и использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск – МИД Британии

В Британии не видят прогресса в диалоге Киева с Москвой / соцсети

Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. Страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений. Похоже, что Москва использует переговорный процесс для отвлечения внимания и создания дымового занавеса. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Как сообщает Sky News, она сказала о том, что диалог России и Украины – "дымовая завеса" для Кремля, а отношение к целям Москвы скептическое.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян", - утверждает Трасс.

Также дипломат добавила, что Москва не предлагает конкретных и решительных мер по урегулированию конфликта.

"Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе", - указала министр.

По ее мнению, россияне лгут, и пытаются при помощи переговоров отвлечь внимание.

"Россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес", - подчеркнула Лиз Трасс.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантии безопасности и "политическое урегулирование спорных территорий".