УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"ОПЗЖ и партия Шария": в Украине прекращена деятельность пророссийских политических сил - Зеленский

20 марта 2022, 03:13

Президент говорит, что уже поручил Минюсту поручили в кратчайшие сроки сделать все, чтобы вышеуказанные партии не смогли функционировать в Украине.

Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях войны России против Украины решением СНБО приостановлена деятельность ряда политических партий, у которых есть связи со страной-агрессором. Об этом глава государства заявил в своем видеобращении.

Деятельность партий приостановлена на все время действия военного положения.

"Решением СНБО на время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо", — заявил Зеленский.

Читайте такжеНеприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с Зеленским

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам.

Он подчеркнул, что пришло время для переговоров с Россией.

Это, по словам Зеленского, единственный шанс для страны-агрессора снизить ущерб от собственных ошибок.

"Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – отметил Зеленский.

Автор: Егор Бунин
viber
Владимир Зеленский Анатолий Шарий ОПЗЖ
Реклама
Популярное
Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент Сколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обостренияСколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обострения Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астрологаКогда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-мПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробностиГалкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

Последние новости

03:13

"ОПЗЖ и партия Шария": в Украине прекращена деятельность пророссийских политических сил - Зеленский

02:56

Из-за оккупантов жители окраин Мариуполя погибают голодной смертью — власти Донецкой области

02:22

"Никуда мы не звонили": мать агрессора отказалась бороться за сына, попавшего в украинский плен

01:42

Санкции в деле: путинскую пропагандистку Бузову "нагрели" на 1 миллион рублей на французском курорте

01:23

Агрессоры уменьшили свое присутствие в небе: украинское ПВО за 19 марта сбило три вертолета

Реклама
00:51

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

"Стингеры","Джавелины", и противотанковые комплексы": Данилов анонсировал новую военную помощь от США

00:40

Более 2 500 тел уже поехали домой: в Гомель колоннами свозят раненых и убитых оккупантовВидео

00:30

Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

00:21

"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВидео

00:08

"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощения за предательствоВидео

19 марта, суббота
23:44

Польша призвала создать "План Маршалла 2" для Украины: у Зеленского ответили

23:42

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в УкраинеВидео

23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницуВидео

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

Реклама
22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

22:27

Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

22:06

Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

22:01

Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

21:54

Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

21:48

Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерамВидео

21:48

Юрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииВидеоблоги

21:09

"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатамВидео

21:00

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – АрестовичВидео

20:53

Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

20:51

"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииВидео

20:34

"Детей расстреливают на блокпостах с родителями": Елена Зеленская сделала эмоциональное заявлениеВидео

20:31

Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в УкраинеВидео

20:16

ВСУ разгромили колону вражеской техники и вертолетВидео

20:14

Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

20:13

Будем гнать в шею: украинские защитники передали "привет" из "захваченного" россиянами РубежногоВидео

20:10

Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

В условиях войны: какие сервисы сделали бесплатными услуги для украинцев

20:08

"Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину

Реклама
20:07

Неприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с ЗеленскимВидео

19:52

Сдал Путина с потрохами: в РФ мэр выдал военные тайныВидео

19:52

Русский корабль тонет: России не стоит рассчитывать на счастливый конец - МИДВидео

19:37

Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаВидео

19:28

Украину разжарит до +20: когда ждать резкого потепленияВидео

19:26

Орки горят вместе с БК: спецназ ВСУ показал разгром позиций рашистовВидео

19:20

"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят УкраинуВидео

18:59

Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

18:58

Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкойВидео

18:48

Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять