"ОПЗЖ и партия Шария": в Украине прекращена деятельность пророссийских политических сил - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях войны России против Украины решением СНБО приостановлена деятельность ряда политических партий, у которых есть связи со страной-агрессором. Об этом глава государства заявил в своем видеобращении.

Деятельность партий приостановлена на все время действия военного положения.

"Решением СНБО на время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо", — заявил Зеленский.

Читайте такжеНеприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с Зеленским

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам.

Он подчеркнул, что пришло время для переговоров с Россией.

Это, по словам Зеленского, единственный шанс для страны-агрессора снизить ущерб от собственных ошибок.

"Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – отметил Зеленский.