У Зеленского назвали три требования к России

Михаил Подоляк / ОПУ

Заявления российской стороны о переговорах с Украиной нацелены на создание напряжения в медиа.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позиции Украины остаются неизменными.

"Статус по переговорам. Заявления российской стороны – это их запросы. Все заявления преследуют цель, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", - говорится в сообщении.

Напомним, в интервью польскому изданию Wiadomosci Михаил Подоляк заявлял, что прежде чем заключать вообще хоть какие-то соглашения, Россия должна "немедленно вывести свои войска".

"Однако переговоры - это масштабный процесс, в который вовлечены не только Россия и Украина. Польша, в том числе, принимает в нем участие. Мы не просто заключаем контракт. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", - отмечал он.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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