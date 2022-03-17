Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшие недели - Подоляк

Зеленский и Путин / Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что подписание договора между Украиной и Россией завершит острую фазу конфликта, однако не остановит войну.

В интервью Подоляк заявил, что согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель.

"Пока что и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая, прежде всего, интересы Украины, которая испытала огромное разрушение со стороны РФ", - сказал Подоляк.

Подписание мирного договора может завершить острую фазу конфликта и позволит перейти к восстановлению страны. Среди требований Украины - немедленное прекращение огня и выведение российских войск.

По словам Михаила Подоляка, после подписания соглашения для обеих сторон вступит в силу Венская конвенция. Она говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника.

Советник президента заявил, что НАТО не способно остановить Россию, поэтому Украина хочет создать новую коалицию, которая остановит Россию, если та снова захочет на кого-нибудь напасть.

"Нам очень важно, чтобы подписанное соглашение не противоречило международным договорам или Конституции Украины и России", - отметил советник Зеленского.

По словам Подоляка, в последнее время российская делегация смягчилась и стала более объективной.

"Нет ни хамства, ни грубости, присущих российским властям. Конечно, их мировоззрение искажено собственной пропагандой… И это самая большая проблема. 70-80 процентов россиян, в том числе участвующие в переговорном процессе, верят в пропагандистские мифы", - заявил Михаил Подоляк.

Он заверил, что большинство изначальных желаний России на переговорах уже не рассматриваются.

Где и когда могут пройти переговоры Зеленского и Путина

Украина готова к проведению такой встрече в любой стране, кроме России. По мнению Подоляка, отказ от подобного разговора позволит Владимиру Путину уничтожить Киев.

"Встреча президента Владимира Зеленского и Путина может состояться, возможно, в течение ближайших недель, после завершения работы над соглашением", - добавил он.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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