Германия выступила против Украины в НАТО и затягивает вступление в ЕС: Зеленский разнес Берлин

Зеленский поблагодарил тех политиков и бизнес в Германии, которые понимают, что происходит / Фото Reuters

Федеративная республика Германия принимает участие в строительстве новой стены в Европе, когда затягивает вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Немецкие компании продолжили сотрудничать с Россией, которая использует Берлин и другие государства, чтобы финансировать войну. Украинское государство благодарно тем немецким политикам и бизнесу, которые решили поддержать Киев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе выступления перед депутатами Бундестага в четверг, 17 марта, он рассказал о том, что в немецком государстве многие действующие лица не хотят вводить требуемые ограничения против России.

"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того как погибли тысячи украинцев... После того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну", - сказал Зеленский.

Гарант акцентировал внимание на том, что Германия, которая выступила против быстрой интеграции Украины с Западом, несет часть ответственности за ситуацию в украинском государстве. Ранее ФРГ выступала и против присоединения Киева к НАТО.

"Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - объяснил глава государства.

При этом он поблагодарил политических деятелей и бизнес в Германии, которые все понимают и поддерживают Украину.

"Я благодарен немецкому бизнесу, который поставил мораль выше экономики. Благодарен политикам, которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь... Тем, кто знает, что Украина будет в Евросоюзе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский обратился к Германии с просьбой помочь остановить вооруженную агрессию России против Украины. Он призвал канцлера Шольца и немецкое государство продемонстрировать лидерство.