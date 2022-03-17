Украина бьется за свой народ, будьте лидером: Зеленский резко обратился к Германии и лично Шольцу

Зеленский призвал Германию помочь остановить войну России против Украины / Скриншот

Украина задается вопросом, почему государства за океаном стали ближе для Киева, чем Германия. Украинское государство бьется о стену, воюет за то, чтобы сохранить свой народ. Канцлер Олаф Шольц должен разрушить эту стену между свободой и несвободой, поддержать Киев и помочь остановить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления перед Бундестагом в четверг, 17 марта, он упрекнул Германию в том, что заокеанские страны сейчас стали ближе для Украины, чем Берлин. Украинцы воюют за сохранение своего народа и хотят быть услышанными. Канцлеру Шольцу следует стать лидером Германии и поддержать Киев, чтобы остановить военное противостояние с Россией.

"Почему государства за океаном для нас оказались ближе, чем вы? Потому что это стена, которую кто-то не замечает, но об которую бьемся мы, пока воюем за то, чтобы сохранить свой народ. Канцлер Шольц, разрушьте эту стену, дайте Германии заслуженное лидерство, поддержите нас, остановите войну, помогите нам ее остановить", - сказал Зеленский.

Также гарант вспомнил и о Северном потоке-2 – Киев предупреждал, что трубопровод является политическим оружием, однако слышал в ответ только заявления об "экономическом проекте".

"А это был цемент для новой стены (между свободой и несвободой)", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина стремится получить четкие и конкретные гарантии безопасности, которые должны быть закреплены в правовом поле. Гаранты должны защищать Киев, когда на государство нападают, а не стоять в стороне. Также украинское государство намерено требовать гарантии по обязательному закрытию неба. У Украины должен быть мощный пул союзников, которые обеспечат стране безопасность.