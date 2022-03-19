"Потери РФ будут такими, что не хватит и нескольких поколений подняться": Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 23 дня героического сопротивления российским оккупантам записал новое обращение к украинцам.

Он подчеркнул, что пришло время для переговоров с Россией.

Это, по словам Зеленского, единственный шанс для страны-агрессора снизить ущерб от собственных ошибок.

"Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – отметил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу поддержки украинцев, потерявших свои дома из-за боевых действий.

Президента отметил, что у власти уже есть контуры этой инициативы. По словам президента в нее войдут 3 основных компонента.

Одним из них станет поддержка людей, предоставляющих жилье вынужденно перемещенным лицам.

Речь идет, в частности, о возмещении коммунальных услуг.

Также в Украине создан единый координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину.

По словам президента Украины, под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака сегодня прошло совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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