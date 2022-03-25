Захват Киева за 5 дней, всей Украины - за 2 недели: Нулланд раскрыла планы Кремля перед вторжением

Сейчас украинцы борются за весь свободный мир. Решается судьба будущего демократии, считает замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину - за две недели. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности.
"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.
Но именно благодаря мужеству украинского народа стране-агрессору так и не удалось реализовать свои планы.
Нулланд добавила, что сейчас решается судьба демократии.
"Вы (украинцы, – ред.) боретесь за нас всех. Вы боретесь за весь свободный мир. Решается судьба будущего демократии, сможет ли автократия изменить силой правопорядок и навязать свою волю на кого-либо из нас", – резюмировала замгоссекретаря США.
Как сообщал Главред, 24 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ход войны России против Украины решится в ближайшие 15 дней. Россия сейчас не хочет ни о чем договариваться, она бросает все силы на оккупацию территорий и попытку отрезать Украину от моря.
Тем временем издание The New York Times описало четыре наиболее реалистичных варианта развития войны в Украине и ее окончание.
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