Захват Киева за 5 дней, всей Украины - за 2 недели: Нулланд раскрыла планы Кремля перед вторжением

Благодаря мужеству украинцев Кремлю не удалось реализовать свои планы / Коллаж УНИАН, Reuters

Руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину - за две недели. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности.

"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.

Но именно благодаря мужеству украинского народа стране-агрессору так и не удалось реализовать свои планы.

Нулланд добавила, что сейчас решается судьба демократии.

"Вы (украинцы, – ред.) боретесь за нас всех. Вы боретесь за весь свободный мир. Решается судьба будущего демократии, сможет ли автократия изменить силой правопорядок и навязать свою волю на кого-либо из нас", – резюмировала замгоссекретаря США.

Как сообщал Главред, 24 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ход войны России против Украины решится в ближайшие 15 дней. Россия сейчас не хочет ни о чем договариваться, она бросает все силы на оккупацию территорий и попытку отрезать Украину от моря.

Тем временем издание The New York Times описало четыре наиболее реалистичных варианта развития войны в Украине и ее окончание.

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