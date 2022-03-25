В Украине более 80% граждан за украинский как единственный государственный язык

Украинский должен быть единственным государственным языком в стране - опрос / УНИАН, Андрей Скакодуб

Подавляющее большинство граждан на фоне войны России против Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком. На данный момент только 7% респондентов поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Согласно исследованию, сегодня 83% украинцев поддерживают статус украинского в качестве единственного государственного языка. И если до войны за русский язык как государственный выступало около 25%, то сейчас таких респондентов только 7%.

Социологи указывают, что до российско-украинской войны статус государственного для русского языка поддерживали традиционно жители южных и восточных областей. Но даже в этих областях это было не более 30%, в то время как сейчас таких мнений стало в два раза меньше.

Подчеркивается, что опрос проводили 19 марта по всей территории Украины, кроме захваченных Крыма и Донбасса. Выборка – 1000 респондентов. Методом опроса выбрали телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность – не более 3,1%.

Напомним, около 90% украинцев верят, что Украина выстоит в войне с Россией и одержит итоговую победу. Почти половина респондентов полагают, что война может завершиться в ближайшие несколько недель.