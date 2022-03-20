Украина одержит победу в войне с Россией – более 90% граждан уверены в отражении атаки агрессора

Украинский народ во всех регионах страны уверен в победе над оккупантом.
Более 90% украинцев верят, что Украина одержит победу в войне против России. Высокая уверенность в итоговом успехе преобладает во всех областях. Почти половина опрошенных надеется на завершение военных действий в ближайшие несколько недель. Тех, кто не верит в победу Киева над Москвой, практически нет. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.
Согласно данным опроса, в отражение российское агрессии верят 93% респондентов. В успех украинского народа верят во всех регионах страны.
Почти половина участников исследования (47%) выразили надежду, что Украине удастся победить Россию на войне уже в ближайшие несколько недель. Четверть украинцев (23%) полагают, что война может продлиться несколько месяцев.
Только 12% предполагают, что военные действия завершатся через 6 месяцев, год или больше.
Людей, которые не верят в победу Украины, практически нет.
17% респондентов не смогли ответить на данный вопрос.
Известно, что исследование проводилось 18 марта 2022 года по всей территории Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка – 1000 респондентов. Методом исследования выбрали телефонное интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности составляет не более 3,1%.
Напомним, 27 февраля были опубликованы данные социологического исследования, согласно которым в отражении агрессии РФ против Украины были уверены 70% украинцев. Не верили в успех 16%. Действия Зеленского на посту президента поддержал 91%.