Около 70% украинцев считают, что Украина выстоит в войне с РФ, за Зеленского 91% - опрос

Большинство украинцев верят, что Украине удастся отстоять свою страну в войне с Россией / УНИАН

Украине удастся отразить военное нападение России, уверены 70% украинцев. Около 16% опрошенных сомневаются. Больше всего верят в успех украинской армии на западе и в центре страны – 75-78%, немного меньше на юге и востоке, 64-66%. Действия президента Владимира Зеленского поддерживают 91%. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Согласно данным опроса, который был проведен 26-27 февраля, в успех армии Украины верят 70% респондентов. Не уверены в этом только 16%.

Причем за последнюю неделю значительно вырос уровень веры в Вооруженные силы. Больше всего верят в ВСУ на западе и в центре страны, 75-78%, однако на юге и востоке уверенность не намного ниже – 64-66%.

Около 91% украинцев поддерживают действия президента Украины Владимира Зеленского. Не поддерживают 6%. Затрудняются ответить 3%.

Примечательно, с декабря прошлого года поддержка главы государства выросла в три раза. На западе и в центре – более 90% поддерживают Зеленского, на юге и востоке более 80%.

Опрос проведен во всех подконтрольных Киеву регионах страны среди 2000 украинцев старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера. Погрешность – не более 2,2%.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают биться армией РФ, которая пытается оккупировать территорию страны. Ранее украинские военные сбили два российских вертолета, которые летели на Киев.