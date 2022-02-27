Под Киевом ВСУ сбили два вертолета российских оккупантов

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Вооруженные силы Украины уничтожили под Киевом два вертолета российских оккупантов.

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, летательные аппараты РФ были уничтожены на северных подступах к Киеву.

Он уточнил, что это стало результатом работы сил противовоздушной обороны и опубликовал соответствующее фото.

На север от Киева противовоздушная оборона сбила два вертолета противника, - отметил Цаплиенко.

Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

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Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.