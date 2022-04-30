Генерал РФ попал на концерт Кобзона: ВСУ уничтожили сотню орков вместе с начштаба армии

ВСУ уничтожили российского генерала Симонова / @insiderUKR

В результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковский области ликвидирован генерал Симонов.

По информации источника, генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма

"По разведданным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также в числе погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления противника в посёлке Забавное Харьковской области.

Соответствующее видео с кадрами поражения позиций российских оккупантов опубликовано в Сети.

"Судя по кадрам, уничтожено много техники и живой силы противника", - говорится в подписи к видео.

Читайте такжеСмертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантов

Читайте еще: