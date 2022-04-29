Рашистов смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления врага

ВСУ мощно ударили по врагу на Харьковщине / УНИАН

Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления противника в посёлке Забавное Харьковской области.

Соответствующее видео с кадрами поражения позиций российских оккупантов опубликовано в Сети.

"Судя по кадрам, уничтожено много техники и живой силы противника", - говорится в подписи к видео.

Добавим, что на кадрах зафиксирован удар артиллерией ВСУ по российскому командному пункту.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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