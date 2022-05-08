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"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под Харьковом

8 мая 2022, 21:07

Бичикаев стал 39-м в списке погибших на Украине офицеров старшего состава российской армии.

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ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под Харьковом/ east2west news

В боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали еще одного старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаєва. Он как раз накануне такого важного для Путина 9 мая пополнил список погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ – в списке он стал уже 39-м.

Как пишет издание The Daily Mail, ликвидированному Бичикаеву было 36 лет. Он погиб, выполняя секретную разведывательную миссию.

При этом российские пропагандистские медиа пытаются изобразить погибшего подполковника героем, который якобы приказал своим подчиненным продолжать бой после того, как получил тяжелое ранение в артерию и уже умирал.

За день до того, как стало известно о гибели Бичикаєва, появилась информация, что на Донбассе был ликвидирован командир гаубичного самоходно-артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии подполковник Федор Соловьев. При этом незадолго до этого события "на концерт кобзона" отправился еще один российский подполковник – командир танка Эдуард Дмитриев.

Смотрите онлайн новости Харькова:

Ранее сообщалось, что российские захватчики в воскресенье, 8 мая, обстреляли Харьковскую область. В результате обстрелов погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Напомним, в воскресенье, 8 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

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