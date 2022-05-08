"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погибли

Последствия обстрелов в Золочевской общине Харьковской области/ Фото: Виктор Коваленко

Российские захватчики в воскресенье, 8 мая, обстреляли Харьковскую область. В результате обстрелов погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

О гибели двух человек в городе Богодухов и окрестностях рассказали в Харьковской областной военной администрации. Три человека из-за обстрелов рашистов получили ранения.

Еще один мужчина погиб в Харьковском районе, а два человека получили ранения.

Также еще два человека погибли в результате обстрела оккупантами поселка Калинового. Населенный пункт обстреляли со стороны Казачьей Лопани примерно в 16:00. Об этом рассказал председатель Золочевской общины Виктор Коваленко, сообщает "Суспільне".

"Двое мужчин 71-го и 51-го годов рождения зашли в дом пообедать. И тут прямо в помещение прилетел снаряд. Оба погибли", – сказал Коваленко.

Кроме этого, оккупанты обстреливали из артиллерии с территории РФ села Уды и Александровка.

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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

Напомним, страна-агрессор Россия стягивает зенитно-ракетные силы своей армии на север оккупированного Крыма. Увеличение количества тяжелой техники заметили в селе Филатовка, что неподалеку от Херсонской области.

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