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Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФ

8 мая 2022, 19:59

США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов.

Россия, санкции
Против России ввели новые санкции

В США объявили о введении санкций в отношении трех российских государственных телеканалов.

Под ограничительные меры США попали - Первого канала, НТВ, России-1. Об этом идет речь в заявлении Минфина США.

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества Первый канал, телестанции Россия-1, акционерного общества Телекомпания НТВ", - указали в Белом доме.

Также США ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе Сбербанка и Газпромбанка. Под ограничения также попал Московский индустриальный банк и десять его дочерних структур.

При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении Газпромбанка не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.

Как отметили в Белом доме, санкции против руководителей Газпромбанка - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".

Экспортные ограничения против РоссииСША также ввели новые экспортные ограничения в отношении России. Они затрагивают поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Представитель Белого дома отметил, что расширение экспортных ограничений против России напрямую нанесет ущерб российской военной машине. Кроме того, они ограничат доступ Москвы к компонентам, которые используются в производстве вооружений.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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