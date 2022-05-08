"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизнью

Воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам несмотря на их численное преимущество / Полк "Азов", скрин с видео

Защитники Мариуполя продолжают демонстрировать впечатляющий героизм, защищая город от российских оккупантов. Украинские бойцы уже после того, как на территорию завода Азовсталь прорвались захватчики, смогли заминировать отдельные участки на территории, рискуя собственной жизнью.

О еще одном героическом поступке украинских воинов рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, обнародовав соответствующее видео.

"Мариуполь. Для описания героизма и профессионализма наших Защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантами эвакуации для усиления позиций, наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что таким поступком были поражены даже сами оккупанты, ведь не ожидали такой смелости.

Андрющенко добавил, что это уже не первая история героизма защитников Мариуполя, которая шокирует российских захватчиков. Он напомнил, что однажды украинские бойцы прямо из-под носа оккупантов забрали свой танк, который ранее застрял за воротами.

"Первый раз, сразу до наступления режима тишины в первую волну, наши Защитники выскочили на двух танках за ворота Азовстали и втянули к себе третий, который раньше застрял извне. Оккупанты не успели ничего поделать. Земной поклон нашим защитникам Мариуполя. Мы все в невыплатном долгу у них", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Штурм оккупантами Азовстали

Напомним, за Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.

8 мая бойцы полка "Азов" во время брифинга рассказали, что с начала широкомасштабного вторжения армии РФ в Украину уничтожили в городе более 2500 российских оккупантов, еще 5000 ранили.

Также азовцы призвали эвакуировать с территории завода Азовсталь, который до сих пор штурмуют и бомбят российские военные, раненых украинских защитников. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Пономарь ("Калина") призвал украинские власти повлиять на ситуацию и эвакуировать раненых.

Также в разведке "Азова" назвали четыре варианта возможных действий в такой критической ситуации, как сейчас.

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