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"Умерли собаки и бабушка Галя": мама мальчика, потрясшего Украину дневником, осталась с ним в Мариуполе

7 мая 2022, 12:41

Летопись ужасов российской оккупации, которую ведет маленький Егор, его двоюродный дедушка Евгений Сосновский сфотографировал и выложил в Сеть.

Мариуполь, мальчик
Мама мальчика, потрясшего Украину дневником, осталась с ним в Мариуполе / скриншот из видео / t.me/Pravda_Gerashchenko

На днях родственникам Егора, того самого мальчика из Мариуполя, фотографии страниц дневника которого потрясли всю Украину, удалось вырваться из уничтожаемого русскими оккупантами города, но он с матерью до сих пор остается в мариупольском аду. Об этом сообщает ТСН.

"У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И – любимый город Мариуполь, за все это время, с 24 числа", — от боли в этих скупых строках содрогнулась вся Украина.

Пожилой мужчина, его двоюродный дед Евгений Сосновский, приютил семью Егора, потому что их дом уничтожила русская артиллерия. Но вместе удалось прятаться недолго ‒ вскоре разрушили и жилье Сосновского. Тогда им пришлось уйти в подвал. И именно там мальчик начал вести дневник.

"Там, конечно, Армагеддон был. Я вышел из подъезда, перед подъездом лежит обгоревший труп. Кто-то из нашего подъезда вспыхнул, выбежал, но не успел добежать. Сразу и упал. На 7 этаже в нашем подъезде был лежащий дедушка, дети его потом пришли, хотя бы найти останки деда, чтобы похоронить, но там не осталось даже останков, выгорел абсолютно весь. Именно – это то, что "умер Мариуполь". Этот мальчик пишет, что умер Мариуполь. Эти слова, конечно, они очень режут и цепляют. Вот он все так увидел. С ошибками, с каракулями какими-нибудь. Никто ему не говорил писать эти дневники, это он почему-то решил. Написал", — рассказывает Сосновский.

Первые более-менее работающие эвакуационные коридоры из Мариуполя удалось открыть всего неделю назад. Сосновский сразу собрался ехать, но маму Егора в необходимости эвакуироваться убедить не смог. Она с Егором и другими детьми осталась там, побоялась обстрелов в дороге. И главное – не знала, куда именно ехать и на какие деньги жить.

"Она боится, как оплачивать квартиру, это нужно снабжать детей, она побоялась, что она сама не потянет. Там остается мама-пенсионерка, пенсия тоже небольшая, и она просто не уверена, чтобы смогла", — передает ее слова Сосновский.

Мужчина говорит, что Егор с сестрой и матерью до сих пор остаются в разрушенном городе. И связи с ними нет никакой. Сосновский убежден, что мальчик продолжает вести дневник. А его родные и близкие регулярно молятся, чтобы все они остались живы и сумеют выехать из Мариуполя.

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Напомним, ранее около пяти сотен мирных жителей удалось вывезти из Мариуполя и "Азовстали" во время операции по эвакуации.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. По его словам, вывезти людей из разбомбленного оккупантами города было очень сложно.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти почти 500 гражданских. Украина продолжит делать всё, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", – написал Ермак.

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Автор: Егор Бунин
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