"Умер дед и бабушка, у сестры рана на голове": украинцев потряс дневник ребенка из Мариуполя

Опубликован дневник ребенка из разрушенного РФ Мариуполя / Facebook/evgeny.sosnovsky

В Сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика Егора, который в окруженном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области записывал происходящее в городе, а также все, что происходило с его семьей.

Житель Мариуполя Евгений Сосновский обнародовал записи ребенка, который потерял близких во время блокады города рашистами.

Отметим, что начинается история мальчика со слов "я хорошо спал, проснулся и улыбнулся".

Ребенок также фиксировал все трагические факты, которые происходили в его семье.

Уже в следующей записи Егор пишет, что потерял дедушку — он скончался. А после этого 8-летний мальчик рассказывает, что получил серьезные ранения – у него рана на спине.

Кроме того, в результате обстрела РФ ранения получили 15-летняя сестра (рассечение головы) и его мама (у 38-летней мамы – раненая рука и дыра на ноге).

Вместе с тем пострадавшим родственникам малыша удалось сделать перевязку.

/ Facebook/evgeny.sosnovsky

При этом Егор успел завести новых друзей. Он рассказал о девочке Виктории, с которой он познакомился. По его словам, она веселая и у нее хорошие родители.

/ Facebook/evgeny.sosnovsky

Кроме того, маленький житель Мариуполя мечтает о том, как будет отмечать свой день рождения.

В то же время ужасы войны продолжались, о чем Егор писал в своем дневнике.

"У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь… за все это время, начиная с 24 февраля", — добавил ребенок.

/ Facebook/evgeny.sosnovsky

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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