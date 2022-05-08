Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действий

Защитники Мариуполя / Скриншот

Для защитников Мариуполя неприемлема возможность сдаться врагу, заявил на брифинге из осажденного завода Азовсталь офицер разведки управления Азова Илья Самойленко.

По его словам, в такой критической ситуации как сейчас у военных есть несколько вариантов.

Первый вариант: сложить оружие и ждать смерти.

Второй вариант: попытаться убежать, забыв о своем долге и взятой на себя присяге.

Самойленко рассказал, что именно так поступил командир морпехов из 36-й бригады, который отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой военных и техники, чтобы прорваться к позициям украинских военных.

Он отметил, что сейчас военные в Мариуполе находятся на расстоянии более 100 км от украинских позиций, поэтому прорваться к ним невозможно.

Третий вариант: сложить оружие и сдаться.

Четвертый вариант: "Это единственный способ, который гарантирует ваши жизни и вы не будете стыдиться - это стоять и бороться. Мы все это время знали, что полк Азов не имеет высоких шансов на выживание в случае взятия в плен. И сдаться с нашей стороны - это неприемлемо, потому что мы не можем подарить такой большой подарок врагу. Потому что каждый пленный - это фонд для обмена, это ресурс политического и военного давления со стороны РФ", - добавил Самойленко.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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