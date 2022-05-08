УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действий

8 мая 2022, 16:16

В критической ситуации у военных есть несколько вариантов, говорит Илья Самойленко.

Защитники Мариуполя / Скриншот

Для защитников Мариуполя неприемлема возможность сдаться врагу, заявил на брифинге из осажденного завода Азовсталь офицер разведки управления Азова Илья Самойленко.

По его словам, в такой критической ситуации как сейчас у военных есть несколько вариантов.

Первый вариант: сложить оружие и ждать смерти.

Второй вариант: попытаться убежать, забыв о своем долге и взятой на себя присяге.

Самойленко рассказал, что именно так поступил командир морпехов из 36-й бригады, который отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой военных и техники, чтобы прорваться к позициям украинских военных.

Он отметил, что сейчас военные в Мариуполе находятся на расстоянии более 100 км от украинских позиций, поэтому прорваться к ним невозможно.

Третий вариант: сложить оружие и сдаться.

Четвертый вариант: "Это единственный способ, который гарантирует ваши жизни и вы не будете стыдиться - это стоять и бороться. Мы все это время знали, что полк Азов не имеет высоких шансов на выживание в случае взятия в плен. И сдаться с нашей стороны - это неприемлемо, потому что мы не можем подарить такой большой подарок врагу. Потому что каждый пленный - это фонд для обмена, это ресурс политического и военного давления со стороны РФ", - добавил Самойленко.

Читайте такжеРФ казнит пленных: в США рассказали об убийстве украинского защитника Мариуполя

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Азов новости Мариуполя война России и Украины
Реклама
Популярное
С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на годС 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущееПолоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВрежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погоды Оккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробностиОккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробности "Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая
Поддержите Главред

Последние новости

16:45

Венгрия заблокировала эмбарго ЕС на нефть из России – Bloomberg

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

16:25

Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

16:20

Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВДВидео

16:18

Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой ЗеленскойВидео

Реклама
16:16

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действийВидео

16:14

Путин все еще не хочет признаться себе в том, что облажалсямнение

16:11

Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча

15:25

Уничтожили 2500 оккупантов, еще 5000 ранили: защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городеВидео

15:02

Армия Украины разбивает войска РФ в Запорожской области: враг несет потери – ОВАВидео

14:32

В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"Видео

14:14

"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущейВидео

14:07

Нашли остатки трупа и кулон: пропавшая во время обстрела авто 13-летняя София могла погибнутьВидео

13:53

"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

13:38

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"Видео

13:36

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империеймнение

13:30

"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

12:43

Путин цинично поздравил украинцев с днем победыВидео

12:27

Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Видео

Реклама
12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

08:52

Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

08:19

Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

08:11

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

Реклама
08:02

80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге УкраиныВидео

07:52

В Одессе ночью прогремел мощный взрыв: первые подробностиВидео

07:16

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

06:44

В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова ЗмеиныйВидео

06:31

Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днеймнение

04:55

Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – экспертВидео

04:26

Как есть консервы во время войны и не отравиться: советы экспертов

04:00

Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на летоВидео

03:40

Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяВидео

03:03

Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять